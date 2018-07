Julia Paredes hospitalisée : "L'endométriose a avancé..."

Le week-end de Julia Paredes ne s'est pas déroulé comme prévu. Ce dimanche 1er juillet 2018, la candidate vu dans Friends Trip ou Les Anges, sur NRJ 12, a révélé être hospitalisée depuis samedi soir. Après quoi, elle a révélé devoir subir une intervention chirurgicale à cause de la maladie dont elle est atteinte : "Depuis hier soir à l'hopital, bloc dans pas longtemps. Je vous explique tout dès que je peux. L'endométriose a avancé d'un stade. Je vous en parle plus tard et je ferai des petites vidéos pour les filles également atteintes qui me posent souvent des questions."

A l'heure où nous écrivons cet article, Julia Paredes n'a pas encore communiqué d'autres nouvelles.