Julia Paredes : Le père de sa fille de retour dans sa vie !

Julia Paredes, vue notamment dans les émissions Friends Trip et Les Anges, donnait naissance à son premier enfant le 1er mars 2017. Si ce petit bonheur apparaissait dans sa vie, malgré sa maladie, la candidate de télé-réalité n'était pas totalement comblée. Le père de sa fille Luna avait abandonné sa petite famille du jour au lendemain.

Si de nombreuses rumeurs couraient au sujet de son identité, Julia l'assurait : le père, c'est [son] ex, Maxime Parisi. Mais depuis son accouchement, la jeune femme n'avait aucune nouvelle de lui. "Il n'a pas cherché à me voir, ou à voir Luna. Moi je suis bloquée de partout, je ne peux même pas le contacter", déclarait-elle quelques mois après l'arrivée de son bébé.

Il semblerait que de l'eau ait coulé sous les ponts depuis cette sombre période puisque la jeune femme de 29 ans a fait une révélation surprenante. En effet, vendredi 13 juillet 2018, au cours d'une session questions/réponses sur Instagram, la meilleure amie de Gabano s'est vu interroger au sujet du père de Luna et s'il reviendra un jour dans la vie de la mère et sa fille. "Pour tout vous avouer, il est revenu il y a quelques jours et un jour, oui, il fera partie de sa vie. C'est sur la bonne voie, a-t-elle indiqué. Luna n'a jamais vu son père et il ne fera pas partie de sa vie tout de suite. Mais il est revenu au bout de deux ans, c'est déjà une très bonne chose et je suis confiante en l'avenir."