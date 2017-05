Julia Paredes (Les Anges) : Bel hommage à sa fille, sa raison de vivre

Julia Paredes, candidate de télé-réalité vue notamment dans les Anges (NRJ12), est une nouvelle femme depuis deux mois. La raison ? Elle est devenue maman. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion qu'elle vient de rendre hommage à sa fille Luna.

C'est loin des caméras que la jeune femme vit sa récente maternité. Mère épanouie après une grossesse difficile, le père de l'enfant ne souhaitant pas le reconnaître et elle-même ayant été hospitalisée à la suite de vertiges, de malaises et de vomissements, Julia Paredes a partagé ce nouveau bonheur avec ses followers.

En légende d'un cliché d'elle tenant Luna dans ses bras, la starlette a écrit : "2 mois aujourd'hui que Luna fait partie de ma vie Et une seule question me vient ... Comment j'ai fait pour vivre sans elle jusqu'à maintenant ? J'ai toujours voulu avoir cette sensation de me sentir unique et indispensable pour une seule personne. Je peux vous dire que je l'ai enfin cette sensation et qu'elle est juste indissociable de mon bonheur actuel .#mafille#monbonheur#mavie#monessentiel#jetaime#maraisondevivre#unbonheurinexpliquable"