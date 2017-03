Julia Paredes (Les Anges) maman : Sa fille Luna est née !

Pour rappel, la brunette a vécu une fin de grossesse assez compliquée. Mardi 7 février 2017, Julia Paredes annonçait être hospitalisée à la suite de vertiges, de malaises et de vomissements. Mais les résultats de ses examens n'ayant rien donné, elle était rentrée chez elle quelques jours plus tard, avec pour ordre de se reposer. Espérons que ses soucis de santé sont désormais derrière elle et qu'elle peut d'ores et déjà profiter pleinement de sa fille. Un premier enfant qu'elle devra élever toute seule.

En apprenant sa grossesse, son compagnon de l'époque lui avait demandé d'avorter parce qu'il ne souhaitait pas devenir papa. "Il a été très inhumain. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de ma vie", confiait Julia à nos confrères de Purebreak en octobre dernier. Après quoi, elle a précisé ne plus avoir eu de ses nouvelles : "Il m'a bloquée de partout. Je sais qu'il a fait emménager une fille au bout de deux semaines. Alors, soit ce garçon est très rapide, soit il me trompait pendant notre relation (...). Mais je compte quand même mettre une photo de lui dans la chambre de ma fille. Je lui dirai la vérité sans le descendre et l'accabler et je lui expliquerai qu'il n'était pas prêt à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui."