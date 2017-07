Julia Paredes, mère célibataire : "Le père de ma fille Luna est super égoïste"

En septembre dernier, Julia Paredes révélait être enceinte de son premier enfant. Quelques mois plus tard, la candidate de télé-réalité donnait naissance à une petite fille prénommée Luna. Quatre mois après son accouchement, la jeune maman s'est confiée lors d'une interview accordée à Sam Zirah.

Ainsi, Julia Paredes est revenue sur l'identité du père de son bébé. Sur le tournage des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9), elle avait fricoté avec Gabano. Un besoin d'affection lié à sa grossesse et au "chamboulement des hormones". Dès lors, le séducteur avait confié être inquiet à l'idée d'être le papa de Luna. "Je ne vais pas te faire un dessin, mais de toute façon c'était impossible que ce soit son enfant", a lancé la jeune femme. "Après, pour faire le buzz, il y en a plein qui inventent n'importe quoi...", a-t-elle ajouté.

Il n'a pas cherché à me voir, ou à voir Luna

Et Julia Paredes l'assure une nouvelle fois, "c'est sûr à 100% que le père, c'est [son] ex" Maxime Parisi. Il n'y a qu'à regarder sa fille, qui serait d'après elle le portrait craché du jeune homme. D'ailleurs, depuis son accouchement, la jeune femme n'a "aucune nouvelle" de lui. "Il n'a pas cherché à me voir, ou à voir Luna, a-t-elle confié. Moi je suis bloquée de partout, je ne peux même pas le contacter."

Une situation face à laquelle elle se sent impuissante... Plus encore, Julia Paredes déplore le fait que son ex-compagnon dise "partout que ce n'est pas lui le père". "Ça ne m'étonne pas de lui parce qu'il est super égoïste. Et je trouve ça quant même très inhumain", a-t-elle lâché.

Mais pas de quoi miner le moral de la jeune maman. Lors de ce même entretien, elle a indiqué s'être "habituée à la situation". "Je suis très bien avec elle, je l'éduque comme je veux, elle est dans le calme", a déclaré Julia Paredes.