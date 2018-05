Julia Paredes transformée par la chirurgie : L'incroyable coût de ses opérations

Depuis ses débuts à la télévision, Julia Paredes a bien changé. La jeune femme ne s'en cache pas : elle a eu recours à plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Lors d'un récent entretien accordé à Sam Zirah, la maman de la petite Luna a révélé la somme mirobolante déboursée pour différentes transformations physiques.

Ainsi, Julia Paredes a dépensé plus de 20 000 euros ! Il faut dire qu'entre sa poitrine, sa rhinoplastie, ses dents ou encore ses injections régulières aux lèvres, la jeune femme a de quoi faire. C'est ainsi sans tabou qu'elle a détaillé les prix de ces différentes interventions.

Elle a effectué deux augmentations mammaires à 5 000 euros chacune. Sa poitrine lui a alors coûté au total 10 000 euros. Pour refaire son nez, la jeune femme a dépensé 4 000 euros. Et pour avoir un sourire parfait et une dentition de rêve, l'ancienne candidate des Anges 7 (NRJ12) a payé 8 000 euros ! Enfin, elle confie faire également des "petites injections" tous les huit mois, à 400 euros. Soit plus de 22 000 euros ! "C'est un budget, c'est pour ça, tout le monde ne peut pas le faire", lance-t-elle.