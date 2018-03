Julia Paredes victime d'un pervers narcissique : Elle porte plainte !

Julia Paredes est véritablement un coeur brisé, si l'on en croit ses propos. La jeune femme, que l'on a pu voir dans Les Anges (NRJ12) s'était récemment envolée pour la République Dominicaine afin de participer au tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX). Une émission dans laquelle des candidats en mal d'amour tentent de régler une problématique et de trouver l'âme soeur.

Mais en début de semaine, la maman de Luna (1 an) a annoncé être de retour en France. Si elle a assuré avoir quitté ses camarades parce qu'elle a trouvé l'amour, les rumeurs disent qu'elle a été virée par la production. La raison ? Elle était toujours en couple avec Antoine, un homme qu'elle a fréquenté peu de temps avant sa participation.

Pourtant, il n'en serait rien ! Si l'on en croit la principale intéressée, le jeune homme ne fait bel et bien plus partie de sa vie car il était destructeur. "Si j'étais encore avec Antoine, vous pensez sincèrement que j'aurais porté plainte contre lui afin d'obtenir une injonction d'éloignement ? (...) Arrêtez de donner du crédit et de la valeur à un pervers narcissique. Il est dangereux pour moi et ma fille. Et en lui accordant autant d'importance, vous me mettez également en danger. Monsieur est prêt à tout pour faire de la télé, jusqu'à contacter ma production. Mais il est mentalement malade", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Elle a ensuite assuré que, comme son ex-petite amie Fidji le disait, il est "très violent". "Je m'arrête ici, la justice fera le reste", a-t-elle conclu son message. Pour l'heure, Antoine n'a pas réagi.