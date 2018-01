Julia Piaton : 5 choses à savoir sur l'épatante fille de Charlotte de Turckheim

Actrice irrésistible, Anne Le Ny est une réalisatrice aussi talentueuse. Celle à qui l'on doit par exemple Les Invités de mon père aime explorer les liens familiaux avec humour, tendresse et malice. Elle revient avec le long métrage La Monnaie de leur pièce, l'histoire d'une fratrie qui découvre que l'héritage de leur vieille tante leur échappe au profit d'une cousine exaspérante. Un rôle tenu par Julia Piaton, dont le potentiel ne cesse de s'affirmer de film en film. À l'approche de la sortie de ce long métrage avec également Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon, Yannick Landrein, Miou-Miou et Anémone, nous vous proposons une zoom sur cette comédienne qu'on a adorée dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?

Elle est la fille de Charlotte de Turckheim

Elle porte le nom de son père, Jean-Marc, mais Julia Piaton n'a aucun problème à parler de sa mère, l'actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim. Cependant, cette filiation n'a pas toujours été simple comme elle l'a expliqué à Télé Star : "Quand on a un parent comédien, on se demande d'abord si c'est bien malin d'emprunter la même direction, explique-t-elle. C'est un problème de construction et d'identité. J'ai commencé à faire de la danse, puis du chant. En fait, je faisais tout pour monter sur scène, mais sans imiter ma mère !" Elle a donc obtenu son master de journalisme, pour finalement réaliser qu'elle ne pouvait pas lutter contre sa passion. Elle ajoute à ce sujet : "Ce qui m'embarrassait, c'était de ne pas l'assumer moi-même. Les autres, en général, sont plutôt bienveillants. Mais on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, non seulement j'accepte, mais j'adore être 'une fille de' !"

Telle mère, telle fille

Julia Piaton a tourné deux fois devant la caméra de sa mère : dans Les Aristos en 2006, puis dans Mince alors ! Ensuite, elle alterne les genres et ose d'autres univers comme le thriller Le Secret d'Elise sur TF1.

Sissi forever

Lorsqu'on lui demande quels sont les films qui l'ont marquée, Julia Piaton confie au Parisien : "Une de mes références cinématographiques c'est Sissi, avec Romy Schneider. Je pense que j'ai passé cinq étés consécutifs à les regarder en boucle !"

Son secret de beauté

Toujours radieuse avec une bonne humeur contagieuse, Julia Piaton a-t-elle un secret beauté à partager ? Elle l'a donné à Grazia : "Pour me défouler si ça ne va pas, je vais nager, marcher dans un parc, voir les gens que j'aime... Et je glisse un peu de Terracotta Guerlain sur le bout du nez pour afficher une meilleure mine !"

Heureuse maman

La comédienne de 32 ans a mis au monde un petit garçon, au mois d'août dernier. Discrète, elle n'a pas dit un mot de cet heureux événement et on ne connaît toujours pas l'identité du papa. C'est sur le plateau de Quotidien au mois d'avril, à l'heure de la promotion du film Jour J, que l'actrice avait dévoilé son baby bump.

La Monnaie de leur pièce, en salles le 10 janvier 2018