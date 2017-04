Julia Piaton enceinte : La fille de Charlotte de Turckheim attend son 1er enfant

Sur le plateau de Quotidien le 19 avril, Reem Kherici était radieuse pour présenter son nouveau film après Paris à tout prix, Jour J. L'actrice et réalisatrice n'était pas seule à briller, puisqu'elle était accompagnée de celles qui ont déjà joué ensemble dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, les irrésistibles Chantal Lauby et Julia Piaton. Cette dernière, fille de Charlotte de Turckheim, a également attiré l'attention en raison de son joli baby bump sur lequel elle avait posé tendrement en arrivant sur le plateau, affichant sa première grossesse devant les caméras.

À 32 ans, Julia Piaton attend son premier enfant. Très discrète, elle n'a pas donné le prénom du futur papa. On peut suggérer qu'il s'agit du beau brun qu'elle prend parfois en photo pour son compte Instagram, sans jamais dévoiler son visage entièrement ni son nom. On saura seulement qu'ils ne sont pas passés devant le maire, puisque à la question de Yann Barthès sur le mariage – thème de la comédie Jour J –, elle répond qu'elle n'est pas mariée mais qu'être enceinte est en soi une forme d'engagement très forte.

Au début de l'année, c'est dans la série Glacé de M6 qu'on pouvait apprécier son talent. La comédienne jouait le rôle d'un capitaine de gendarmerie au côté de Charles Berling, dans l'adaptation du best-seller du même nom. Portant le nom de son père, Jean-Marc, elle a tourné deux fois devant la caméra de sa mère : dans Les Aristos en 2006, puis dans Mince alors ! Ensuite, elle alterne les genres et ose d'autres univers comme le thriller Le Secret d'Elise sur TF1.

On imagine que ses parents et ses soeurs Clara (29 ans) et Johanna (26 ans) doivent être aux anges !