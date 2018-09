Julia, protégée de Mylène Farmer : À 16 ans, elle a déjà envoyé des sextos

Julia n'a que 13 ans lorsqu'elle se lance dans la grande aventure de The Voice Kids. Candidate de la saison 2 diffusée en 2015 sur TF1, elle avait séduit Louis Bertignac avec son interprétation du mythique I Will Always Love You de Whitney Houston. Si l'adolescente n'a pas remporté l'aventure, elle a attiré l'attention de Laurent Boutonnat et de Mylène Farmer, le célèbre tandem qui avait lancé une certaine Alizée en 2000 avec le tube Moi... Lolita suivi de l'album Gourmandises. À la recherche d'une nouvelle jeune artiste pouvant donner vie à leur titre S.E.X.T.O, ils tombent d'accord sur Julia.

Quelques jours après la sortie de la chanson et du clip qui l'accompagne (en partie chorégraphié par Alizée et son mari Grégoire Lyonnet), Gala publie les confidences de Julia. La lycéenne originaire de Haute-Savoie qui fêtera ses 17 ans le 24 septembre prochain révèle ne pas être célibataire. Et lorsqu'elle chante S.E.X.T.O, celle qui est scolarisée en terminale ES sait de quoi elle parle puisqu'elle en a déjà elle-même envoyés.

Cette nouvelle notoriété née après sa participation à The Voice Kids, Julia en encore du mal à l'appréhender. "Même si je peux la comprendre, j'ai découvert la jalousie. J'en ai un peu souffert", avoue-t-elle. Fière d'avoir attiré l'attention de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, sans savoir ce qui leur a plu, Julia leur accorde sa totale confiance dans la réalisation de son premier album qu'elle aimerait voir sortir en 2019. "Ils sont rassurants. Je me sens à la fois écoutée, car je sais dire quand quelque chose ne me plaît pas, et guidée, car je sais que je peux bénéficier de leur expérience", se satisfait-elle. Même sa maman a validé le texte de S.E.X.T.O.