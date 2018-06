Julia Roberts dans Pretty Woman : 5 détails choc que vous ne saviez pas

Pretty Woman c'est l'histoire d'Edward Lewis, un homme d'affaires à qui tout réussit, qui rencontre par hasard Vivian Ward, beauté fatale qui arpente chaque nuit les trottoirs d'Hollywood Boulevard. La jeune femme ne fera qu'une bouchée du brillant PDG. Face à face devant la caméra du regretté Garry Marshall, Richard Gere – devenu le sex-symbol de toute une génération – et Julia Roberts, future icône et star en puissance. Mais savez-vous bien tout sur ce film culte sorti en novembre 1990 ?

La fin devait être tout autre

Cliché du film hollywoodien où tout finit bien, Pretty Woman – qui devait s'appeler 3000, référence à la somme sur laquelle s'accordent Vivian et Edward – devait avoir une toute autre fin. "À la fin du scénario original, le personnage de Richard jetait mon personnage de la voiture, lui jetait des billets à la figure et s'en allait alors que le générique défilait", avait expliqué Julia Roberts à la chaîne NBC pour une émission spéciale fêtant les 25 ans du film. "La fin de cette version originelle du scénario, plutôt sombre, voyait l'héroïne mourir, il me semble, d'une overdose", avant quant à lui expliqué Jeffrey Katzenberg, le distributeur à l'époque.

La scène d'amour du malaise

Durant la scène de sexe (culte elle aussi) de Pretty Woman, Julia Roberts était tellement anxieuse qu'une veine a éclaté sur son front. Le visage figé, incapable de bouger, l'actrice demande à faire une pause. On croit même à un infarctus. C'est alors que Garry Marshall, aidé par Gere, se met à masser le front de son actrice pour la détendre. Entre temps, une poussée de boutons avait handicapé le visage de la comédienne, la maquilleuse a dû avoir recours à une lotion calmante pour les faire disparaître.

Collier onéreux et arme à feu

Saviez-vous que le sublime collier que Vivian porte dans le film valait en réalité 250 000 dollars ? Autant dire que l'objet était surveillé et chouchouté presque autant que les stars du film. À tel point que bijou avait un homme, armé, pour le surveiller.

Histoire de détergent

La scène de la salle de bain où Vivian chante dans les bulles a causé quelques dégâts capillaires à la star. L'équipe a utilisé tellement de détergent que Julia Roberts en a perdu sa couleur de cheveux. La star a dû se faire reteindre les cheveux.

Manteau cheap

À l'inverse du bijou de luxe, le fameux manteau rouge que Vivian porte dans le film est une pièce de costume qui n'a rien coûté. Ou presque. Il a été acheté à un groom pour la modique de 30 dollars, en pleine rue, juste avant de tourner la scène.