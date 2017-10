Julia Roberts, pas tendre : "J'étais une enfant gâtée qui faisait des films"

Alors qu'elle célébrera le 28 octobre prochain son 50e anniversaire, Julia Roberts s'est entretenue avec l'édition britannique du magazine Harper's Bazaar pour évoquer son parcours dans l'industrie cinématographique.

Considérée comme l'une des plus grandes actrices de son époque, la star hollywoodienne a considérablement levé le pied au cours des dernières années. Épouse et mère de famille comblée, Julia Roberts s'est ainsi dite plus "sélective" dans ses choix de projets, affirmant que la maternité était bien plus importante à ses yeux que sa carrière. "Si je faisais moins de films, je ne serais plus du tout dans ce business. Je disais l'autre jour à mon mari que je n'avais pas travaillé depuis presque un an", a-t-elle déclaré. Tout l'inverse de ses débuts. "J'étais ma propre priorité, j'étais une enfant gâtée et égoïste qui faisait des films", a-t-elle ajouté.

Lancée en tant que comédienne à la fin des années 1980, Julia Roberts avait accédé au statut de star international en 1990 grâce au cultissime Pretty Woman. Oscarisée en 2001 pour son rôle dans Erin Brockovich, seule contre tous, elle demeure l'une des actrices les mieux payées à Hollywood. Malgré son succès, l'égérie Lancôme a su garder la tête sur les épaules. Et si elle était autrefois "égoïste", tout a basculé le jour où elle a fait la connaissance de son mari. "Quand j'ai rencontré Danny [Moder, ndlr], je me suis trouvée. Quand je pense à ce qui compose ma vie, à ce qui fait sens et ce qui m'illumine de l'intérieur, c'est lui. Tout est venu de là pour moi", a-t-elle tendrement glissé.

Julia Roberts et Danny Moder, un caméraman et directeur de la photographie, s'étaient rencontrés en 2000 sur le tournage du film The Mexican. Marié depuis 2002, le couple est parent de trois enfants : les jumeaux Hazel et Finn (bientôt 13 ans) et Henry (10 ans).