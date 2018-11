Julia Roberts : Ses aisselles poilues sur le tapis rouge ? Elle s'explique

On sait désormais pourquoi Julia Roberts s'était affichée avec des aisselles non épilées lors de l'avant-première de Coup de foudre à Notting Hill, en 1999. Invitée dans l'émission Busy Phillips ce dimanche 4 novembre 2018, la star de la nouvelle série Amazon, Homecoming, est revenue sur ce moment longtemps interprété comme un acte féministe. Un manifeste contre les standards de la beauté ? Pas vraiment.

Sur la tapis rouge londonien déroulé pour la première projection de la comédie qui deviendra culte, Julia Roberts avait fait une arrivée remarquée, non pour sa robe rose à sequins, mais en dévoilant des aisselles poilues en saluant ses fans. "J'ai bien l'image de ce moment en tête, a déclaré l'actrice avec humour. Je pense que j'avais juste mal calculé la longueur de mes manches et mon salut, et ce que donnerait la combinaison de ces deux éléments en révélant quelque chose de personnel à mon sujet."