Julia Roberts : Son chagrin après la mort de son partenaire d'Erin Brokovich

Julia Roberts a décroché un Oscar en 2001 grâce à sa performance dans la peau d'Erin Brockovich pour le film éponyme. Face à elle dans le film de Steven Soderbergh : Albert Finney. Il incarne l'avocat qui l'embauche dans sa firme, découvrant peu à peu le potentiel professionnel de sa recrue. Dans ce long métrage, l'alchimie entre les deux acteurs fait mouche – Finney avait été nommé pour l'Oscar du second rôle – et on imagine sans mal la peine de la star à l'annonce du décès du comédien britannique le 7 février 2019 à l'âge de 82 ans. Elle a fait part de sa tristesse dans un communiqué de presse transmis aux médias américains : "C'était une joie immense et un privilège de travailler avec Albert. Son talent n'était éclipsé que par son énorme générosité."

Albert Finney a succombé à une infection pulmonaire au Royal Marsden Hospital non loin de Londres. Acteur shakespearien et révélation dans les années 1960 de la nouvelle vague anglaise, Albert Finney a alterné rôles sur les planches et au cinéma tout au long de sa longue carrière débutée à la fin des années 1950. Albert Finney s'était également fait une place à Hollywood. Il a été ainsi nommé cinq fois aux Oscars, dont quatre dans la catégorie meilleur acteur : pour les rôles de Tom Jones, Le Crime de l'Orient-Express, L'Habilleur et Au-dessous du volcan. Sa dernière performance sera dans Skyfall (2012), dans la scène grandiose en Écosse avec Daniel Craig et Judi Dench où il incarne Kincade, le vieux garde-chasse du domaine. Le compte Twitter officiel des films James Bond et les producteurs de la saga, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, ont réagi à sa disparition : "Nous avons le coeur brisé depuis l'annonce de la mort d'Albert Finney. C'était un privilège et un honneur qu'il fasse partie de la famille Bond."