Julia Stiles (Dexter, Jason Bourne) est enceinte !

Bonne nouvelle pour la belle Julia Stiles ! L'actrice révélée par son rôle de Kat Stratford dans Dix Bonnes Raisons de te larguer et Save The Last Dance sera bientôt maman pour la première fois.

Celle qui a incarné l'agent de la CIA Nicky Parsons dans la série de films Jason Bourne est enceinte. Son agent a confirmé aux journalistes de la Page Six du New York Post, qu'elle attendait bien un heureux événement, fruit de ses amours avec son fiancé Peston J. Cook.

La jolie blonde de 36 ans, que l'on a vue dans la cinquième saison de Dexter, a annoncé ses fiançailles avec l'assistant caméraman au mois de janvier de l'année dernière, après qu'il a fait sa demande le soir du réveillon lors d'une soirée privée à Isla Grande, en Colombie. Le couple s'est rencontré sur le tournage du film Go With Me, il y a deux ans.

Malgré sa grossesse, Julia Stiles ne chôme pas. L'actrice est actuellement en pleine promotion de sa nouvelle série Riviera, un thriller en 10 épisodes qui sera diffusé à partir du 15 juin sur la chaîne Sky Atlantic, puis dès le lendemain sur SFR Play.

Le show met en scène la jeune et jolie Georgina, incarnée par Julia, qui enquête sur la mort de son mari, un collectionneur d'art richissime, tué lors d'une explosion à bord d'un bateau appartenant à un puissant trafiquant d'armes russe. Elle découvre alors qu'il menait une vie pas aussi transparente qu'elle le pensait...

Coline Chavaroche