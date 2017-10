Julia Vignali et Kad Merad : "On est un couple heureux, on mène une vie simple"

Julia Vignali sera sur M6 à partir du 17 octobre aux commandes du Meilleur Pâtissier, ce qui ravit son fils Luigi, 11 ans, né de son mariage avec Julien (scénariste, dont elle est séparé depuis 2014). Mais pas seulement, car son amoureux aussi va se régaler des desserts que l'animatrice concoctera ou regardera faire dans le programme.

Dans le magazine Gala, Julia Vignali (41 ans) se laisse aller à quelques confidences sur son compagnon, l'acteur et réalisateur Kad Merad. Le duo n'est pas friand des sorties mondaines et s'affiche rarement ensemble – on les avait tout de même vus à la soirée des Magritte en 2016. Pour la revue, la belle Julia s'autorise toutefois à parler de son amoureux depuis trois ans, qui a explosé le box-office avec Bienvenue chez les Ch'tis : "J'ai de la chance d'avoir un homme gourmand, mais gentil et très compréhensif. Je pourrais lui faire un gâteau complètement raté, il applaudirait l'intention."

Mais il n'est pas seulement question de gâteau dans l'interview. "On est un couple heureux, on mène une vie simple, dit Julia Vignali de sa moitié. Il a ses tournages, j'ai les miens. Mais j'adore, c'est super ! Il ne faut pas trop se voir, c'est le secret. [elle rit] On trouve notre équilibre dans l'indépendance et l'admiration mutuelle."

L'an dernier pour le magazine Grazia, elle évoquait déjà son goût pour l'indépendance : "Moi, je suis une femme libre qui élève seule son enfant. Je trouve ça épanouissant d'être indépendante. À 40 ans, on n'existe plus à travers un homme, mais par soi-même et je trouve que c'est classe."

