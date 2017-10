Julia Vignali et son chéri Kad Merad : "On est gros, mais on se trouve beaux"

Les gâteaux, Julia Vignali préfère les manger !

Aux commandes de la 6e saison du Meilleur Pâtissier (M6), à la place de Faustine Bollaert, la belle animatrice de 42 ans avait admis qu'elle n'avait pu se retenir de manger toutes les pâtisseries durant le tournage. En revanche, elle n'est pas encore prête à en cuisiner si l'on en croit ses déclarations pour Télé Loisirs. "Il est ravi, il pense que je vais lui faire des gâteaux.... Mais ça n'arrivera jamais, il n'a qu'à les faire, ses propres gâteaux", a-t-elle répondu quand on lui a demandé ce que pensait son compagnon Kad Merad de sa participation.

Et de préciser lors de son interview pour Télé 7 Jours que si son fils Luigi (10 ans) l'avait coachée, ce n'était pas le cas de l'acteur de 53 ans. D'ailleurs, ce n'est pas pour lui déplaire : "Il n'a rien fait ! On évite d'ailleurs de se donner des conseils. Il se débrouille parfaitement dans ce qu'il fait, et il vaut sans doute mieux qu'il ne me donne pas son avis en matière de pâtisserie. Néanmoins, on se regarde et on mange des gâteaux ensemble. Moralité ? On est gros, mais on se trouve beaux !"

Qui a dit que l'amour, ce n'est pas de la tarte ?