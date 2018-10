Julia Vignali : La manière touchante dont elle a déjà éconduit des admirateurs

M6 a de nouveau misé sur une émission de dating. En plus de L'amour est dans le pré, la chaîne dévoile le premier épisode de Mon admirateur secret ce lundi 22 octobre 2018, animé par Julia Vignali. Après s'être confiée sur son rôle dans l'émission ou son fils Luigi (10 ans, né d'une précédente union), la compagne de Kad Merad a dévoilé à Purepeople comment elle avait déjà éconduit des prétendants.

"Je n'ai pas toujours donné suite aux déclarations que j'ai pu recevoir, je n'en ai pas eu des milliers non plus. Mais je me souviens qu'à chaque fois que quelqu'un a voulu me délivrer ses sentiments amoureux et que ce n'était pas partagé, j'ai toujours dit : 'Franchement, bravo. Quel courage il a dû te falloir pour venir me dire ça. Je suis désolée parce que je ne partage pas tes sentiments mais ce que tu viens de faire, chapeau'", a confié la belle brune de 43 ans.

Et de préciser que ce genre d'initiative était séduisante : "Je me suis toujours trouvée hyper charmée et agréablement étonnée du courage des gens. Quand quelqu'un fait preuve d'un courage comme ça, c'est assez séduisant (rires). On peut peut-être imaginer qu'en faisant sa déclaration avec pas mal de panache et de courage, peut-être que la personne en face qui n'avait peut-être jamais envisagé l'autre sous un angle amoureux pourrait réfléchir, finalement."

