Julia Vignali (Le Meilleur Pâtissier), sa prise de poids : "Un carnage"

Le Meilleur Pâtissier fera son retour ce mardi 17 octobre 2017 sur M6 pour sa 6e saison. Une édition marquée par l'arrivée de Julia Vignali. La belle brune de 42 ans remplace Faustine Bollaert, partie vivre de nouvelles aventures sur France 2. Et pas question pour la nouvelle recrue de n'être qu'une pâle copie de celle qui l'a précédée.

L'ancienne animatrice des Maternelles (France 5) a souhaité imposer son style. En revanche, il y a une chose qu'elle a faite comme Faustine Bollaert lors du tournage : manger ! L'appel du sucre était bien trop fort pour Julia Vignali, elle a donc appliqué la célèbre citation d'Oscar Wilde : "Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder." Résultat ? Des kilos en plus sur la balance.

"Je vous dis la vérité, ça a été un carnage. Je ne me suis pas respectée. J'avais énormément de gâteaux, je les ai tous mangés, même parfois pendant l'épreuve technique de Mercotte. Il y a genre 12 gâteaux et je me suis mis un point d'honneur à tous les manger. Mais c'était horrible. Faustine n'est pas sympa, elle aurait pu me prévenir", a confié Julia Vignali à TV Mag dans un premier temps. Et d'ajouter : "J'ai pris 5 kilos avant l'été, donc je l'ai passé en paréo. Pour tout vous dire, je suis en plein régime. J'ai retrouvé mon poids de forme parce que j'attaque de nouveau les tournages du Meilleur Pâtissier spécial professionnels dans quelques semaines. Donc il fallait que j'ai mon poids de forme pour pouvoir remanger des gâteaux."

Il faut croire que travailler pour une émission de cuisine, ce n'est pas toujours de la tarte !