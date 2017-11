Julia Vignali marquée à vie : "J'ai été brûlée au troisième degré"

Dans le nouveau numéro de Paris Match, Julia Vignali a évoqué le jour où son bras a été mutilé et comment elle a réussi à faire en sorte d'oublier ce mauvais souvenir.

La présentatrice du Meilleur pâtissier sur M6 a vécu un drame alors qu'elle était âgée de 5 ans. En 1980, elle est victime d'un accident dont son corps a gardé les traces à vie. Elle raconte : "Il y a le feu à mon bras, vite les pompiers ! Je m'évanouis sous le choc de la douleur. Un geste... Je me suis renversé mon chocolat chaud sur le pyjama. En acrylique, il a littéralement fondu. Marquée à vie."

La jolie brune de 42 ans se retrouve brûlée au 3e degré. Et pour ne rien arranger, les urgences ayant mal évalué les dégâts, la famille a "un peu traîné à la maison". Résultat, il était trop tard pour faire une greffe. La compagne de Kad Merad a donc multiplié les passages à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, au service des grands brûlés. "Un jour, on décide de m'opérer, sinon mon bras ne grandira plus. Il vaut mieux un bras moche avec une cicatrice qu'un petit bras qui aurait fini sa croissance trop tôt", confie-t-elle sur cette période.

Afin de camoufler cette peau ébouillantée, le 10 avril 2017, longtemps après les faits donc, Julia Vignali s'est fait faire un tatouage et plus précisément des fleurs japonaises. Une expérience réalisée sur un coup de tête et qui se solde par quelques larmes, la présentatrice étant épuisée par la douleur. C'est grâce à son fils Luigi (11 ans) qu'elle a essuyé ses larmes, celui-ci lui disant que le résultat est magnifique. Afin de ne pas oublier ce qu'il s'est passé, Julia Vignali n'a pas entièrement recouvert sa brûlure : trois centimètres sont restés visibles.