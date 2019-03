Julian Bugier, papa pris de remords : Son gros regret à la naissance de sa fille

Très discret sur sa vie privée, Julian Bugier est surtout connu comme le journaliste et présentateur de France 2 qu'il est. Lorsqu'il n'est pas à l'antenne, le beau brun de 37 ans profite de son temps libre en famille, aux côtés de son épouse, la journaliste économique Claire Fournier, et leurs enfants, Lucien (8 ans) et Gabrielle (5 ans). Auprès de nos confrères du magazine Marie-Claire, Julian Bugier milite pour le rallongement du congé paternité.

"J'ai pris les onze jours légaux pour Lucien, et je regrette de ne pas avoir pris plus de jours pour Gabrielle, pour permettre à sa mère de se reposer", confie le présentateur. Mais lors des naissances de ses enfants, il était très pris par ses activités professionnelles : "C'était un moment où je présentais le 20h, et je travaillais aussi à Europe 1." Des obligations qui n'ont pas empêché l'heureux papa d'être actif à la maison. "Je me suis levé la nuit – j'étais champion du monde des biberons –, j'ai changé les couches, et j'aimais bien ça, ça fait partie de la vie, j'ai préparé les purées...", se souvient-il.

C'est grâce à sa propre expérience que Julian Bugier s'est rendu compte que le congé paternité, légalement limité à onze jours, était trop court. Plus encore, l'animateur du magazine économique Tout compte fait (France 2) estime que rallonger ce congé est "la clé de l'égalité hommes femmes qui doit être totale". "C'est le sens de l'histoire, poursuit-il. La France est en retard sur ce sujet. À nous les hommes de faire que ça change."

Rappelons que Julian Bugier n'est pas le seul à s'engager pour le rallongement du congé paternité. Marc-Olivier Fogiel milite lui aussi aux côtés de Marie-Claire pour que ce congé passe de onze jours à quatre semaines.