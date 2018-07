Julian Bugier se confie sur son "couple moderne" et passe un message à France 2

La fin de la saison approche, il sera donc l'heure pour Anne-Sophie Lapix - récemment prise à partie par David Pujadas - de délaisser le JT de France 2 le temps de prendre un peu de repos. Et, comme depuis sept belles années, c'est Julian Bugier qui prendra la relève durant la période estivale. Un bonheur pour le beau brun de 36 ans, qui se plaît à imposer son style.

"J'essaie de me poser les bonnes questions et d'y apporter un éclairage, de battre en brèche les idées reçues, la bien-pensance. Je n'aime pas ce manichéisme que l'on retrouve chez certains confrères ou éditorialistes. Il m'importe de confronter tous les points de vue. L'objectif est de faire un journal qui montre la société telle qu'elle est, et non comme certains voudraient qu'on la voie", a confié Julian Bugier à nos confrères de Télé 7 Jours.

S'il aime assurer le rôle de joker, en plus d'animer Questions directes et le magazine hebdomadaire de consommation Tout compte fait, le présentateur ne renonce pas à l'idée de devenir titulaire et espère que sa chaîne lui fera vite une proposition : "Mon ambition est de devenir le numéro 1. C'est un désir naturel quand on aime son métier. Je suis patient, j'apprends. C'est sûr, je ne resterai pas joker dix ans de plus. Sept, c'est déjà long. Il arrivera un moment où je me poserai des questions..." Ce qui est certain, c'est que Julian Bugier ne compte pas quitter France 2, car c'est là que l'information se passe, selon lui.

Quand il n'est pas à l'antenne, le journaliste aime pratiquer des sports de glisse ou de la randonnée. Il apprécie aussi de passer du bon temps en compagnie de son épouse Claire Fournier, qui est spécialiste en économie. A ce sujet, il a d'ailleurs confié qu'ils tenaient ensemble leurs comptes : "On fait cela ensemble, parce qu'on est un couple moderne. On gère tout ensemble d'ailleurs."

L'intégralité de l'interview de Julien Bugier est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 2 juillet 2018.