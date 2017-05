Julianne Moore et Michelle Williams : Les merveilles se font voler la vedette

À peine deux ans après y avoir présenté le très remarqué Carol, Todd Haynes est de retour au Festival de Cannes. Cette fois-ci, le réalisateur de Velvet Goldmine présente en Compétition son dernier long métrage, Wonderstruck (Le Musée des merveilles en version française). À l'affiche, deux stars, Michelle Williams et la muse adorée du cinéaste, Julianne Moore.

Les deux actrices sont bien naturellement à Cannes pour défendre leur film, et avant la montée des marches prévues à 16h, elles se sont prêtées au jeu du photocall et de la conférence de presse. Divines et élégantes, l'actrice oscarisée de Still Alice et sa partenaire de jeu ont fait crépiter les flashs mais leur présence solaire n'a pas suffi... En effet, elles se sont fait voler la vedette par les deux jeunes acteurs du film : Millicent Simmonds, une actrice sourde et muette, et Jaden Michael, un comédien que l'on a pu apercevoir dans Paterson (en compétition l'an dernier) et surtout dans la série The Get Down. Ce dernier n'a pas manqué d'animer avec une pointe de folie le photocall, grimpant sur la table et prenant la pose, allongé dessus.

Pendant ce temps-là, la presse découvrait le film et le moins qu'on puisse, c'est que les larmes ont coulé, certains critiques évoquant un film "renversant, poétique, émouvant et intelligent", un "drame Spielbergien d'une délicatesse, d'une tendresse et d'une justesse inouïes". Todd Haynes y racontent comment deux enfants sourds vivent à différentes époques, en 1927 et en 1977, et s'échappent tous les deux de New York. Malgré les cinquante ans qui les séparent, ils sont mystérieusement connectés l'un à l'autre.

Pour le grand public, il faudra patienter : Le Musée des merveilles sortira le 15 novembre dans les salles françaises.