Julie Andrieu, la mort de sa mère Nicole Courcel: "C'est encore trop douloureux"

Le 25 juin dernier, Nicole Courcel est décédée chez elle à l'âge de 84 ans. Cette grande actrice n'était autre que la mère de la présentatrice de télévision Julie Andrieu. Six mois après la mort de sa maman, la journaliste gastronomique se confie brièvement sur cette perte, toujours éprouvante.

Au magazine France Dimanche, Julie, âgée de 42 ans, explique avec émotion qu'il lui est trop difficile d'évoquer la disparition sa maman : "C'est encore trop frais, trop douloureux... Je lui dois d'être ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à elle et ma grand-mère que j'ai découvert la cuisine." La présentatrice des Carnets de Julie ne s'étendra pas plus sur ce sujet, expliquant qu'elle n'est pas encore prête.

En revanche, Julie Andrieu, maman d'Hadrien (4 ans) et Gaia (1 an), en dit plus sur ses enfants, dont le père n'est autre que le neurochirurgien français Stéphane Delajoux. Très famille, la sublime quadragénaire confie avoir appris à dire non depuis qu'elle est devenue maman. "Je veille à passer un maximum de temps avec mes enfants. Pour leur apprendre le respect de l'autre et leur transmettre ce que maman m'avait donné : l'autonomie, notamment pour créer et découvrir", précise-t-elle. Concernant sa petite fille, qui a célébré son premier anniversaire le 18 décembre, Julie Andrieu confie avec humour : "Je l'ai prénommé Gaia comme la déesse protectrice de la Terre. Elle a du boulot !"

Alliant parfaitement vie professionnelle et vie privée et faisant passer ses enfants avant tout, Julie Andrieu a un regret. Comme elle l'a confié il y deux mois au magazine Gala, sa mère Nicole Courcel n'a pas vraiment connu ses petits-enfants à cause de sa maladie.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Julie Andrieu dans le magazine France Dimanche, en kiosques le 30 décembre 2016.