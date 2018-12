Julie Andrieu radieuse pour une soirée lumineuse et magique

La période de Noël a officiellement débuté à Versailles. Jeudi 29 novembre 2018, la ville royale a donné le coup d'envoi des illuminations de Noël pour la première fois. Pour l'occasion, une marraine a été désignée. Et qui de mieux pour l'incarner que l'animatrice culinaire qui s'y est récemment installée : Julie Andrieu.

À l'instar d'une centaine de personnes, elle a ainsi assisté pour la première fois à la mise en lumière de la place d'Armes et des trois avenues constituant le célèbre trident (Saint-Cloud, Sceaux et Paris). "C'est surtout une stratégie pour les commerces. Je souhaite que les gens soient fiers de leur ville et qu'ils aient envie de rester. Nous avons fait les choses en grand cette année, mais sans surcoût pour les habitants", a confié le maire François de Mazières comme le rapportent nos confrères du Parisien.

Tout comme les habitants présents, la maman de Gaïa (2 ans) et Hadrien (6 ans), toute de beige vêtue pour l'occasion, était émerveillée : "En tant que Parisienne, je me promenais souvent dans les parcs de Versailles, j'adore son cadre de vie. Son marché est aussi selon moi le plus beau d'Île-de-France. J'ai changé de ville pour changer de vie. Les illuminations sont très jolies, j'ai hâte de tout découvrir."