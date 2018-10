Julie de Bona angoissée de perdre son enfant : Ses exigences pour l'accouchement

Ce lundi 15 octobre 2018, TF1 diffuse le bouleversant téléfilm Ils ont échangé mon enfant. Julie de Bona y incarne Sophie Serrano, une mère dont le bébé a été échangé à la maternité en 1994. Une histoire qui fait un peu écho à sa propre vie et qui lui a fait prendre quelque peu la mesure lors de la naissance de son bébé survenue après le tournage, en août dernier.

Lors de son interview pour nos confrères de Télé Star, l'actrice de 37 ans a expliqué avoir accepté d'emblée l'idée qu'une maman puisse ne pas reconnaître le bébé qu'elle vient de mettre au monde : "C'est la question du film. En tant qu'interprète, je ne peux pas en douter au risque de ne pas pouvoir jouer le personnage. Sophie Serrano a dû affronter cette question tout au long de sa bataille pour responsabiliser l'hôpital et la sage-femme alcoolique et dépressive qui l'avait prise en charge. C'est son combat que j'ai voulu incarner. Pour l'anecdote, en préparant le rôle, j'ai appris que ma mère avait vécu la même chose. Mais les circonstances étaient différentes, je n'ai pas eu de jaunisse et elle a hurlé qu'on lui rende son bébé !"

Afin d'éviter que cela ne se produise avec son propre bébé, Julie de Bona a eu quelques exigences le jour de son accouchement : "Mon gynéco était au courant du film que je venais de terminer. Le jour de l'accouchement, nous avions convenu qu'on ne me l'enlève pas des yeux. Le papa aussi avait pour mission de le suivre quoi qu'il arrive. En fait, il n'a jamais quitté mes bras pendant deux jours !" La partenaire d'Agustin Galiana dans le téléfilm n'a toutefois pas souhaité en dire plus sur sa petite merveille. On ne sait donc pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Très discrète concernant sa vie privée, elle n'a jamais non plus souhaité présenter l'homme qui partage sa vie.