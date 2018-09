Julie de Bona maman : Pourquoi elle a annoncé sa maternité sur la Toile

Le 13 août 2018, Julie de Bona annonçait une excellente nouvelle : la naissance de son premier enfant. C'est sur son compte Instagram que l'actrice de 37 ans dévoilait une adorable photo de son bout de chou, dont on ne connaît ni le sexe et le prénom. Très discrète sur sa vie privée, celle qui a fait sensation dans Le Tueur du lac (suite du Mystère du lac sur TF1) a révélé pourquoi elle avait finalement décidé d'en informer les internautes.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours que Julie de Bona s'est exprimée sur le sujet. "Je l'ai fait par respect pour les gens qui me suivent. Et parce que, moi aussi, je cherche à avoir des informations, quand une actrice que j'aime bien a eu un heureux événement", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Mais, en règle générale, j'essaie de rester discrète sur ma vie privée. Je ne veux pas que cela interfère avec ma vie professionnelle."

Prochainement, on retrouvera Julie de Bona sur TF1 dans le téléfilm Ils ont échangé mon enfant où elle donne la réplique à Agustin Galiana. Durant le tournage, elle était déjà enceinte et a bien vécu cette expérience : "Cela ne pouvait pas mieux tomber, car Sophie (son personnage, ndlr) était enceinte de son troisième enfant au moment des faits. (...) Ce rôle me convenait d'autant plus que mon état me faisait littéralement planer", a-t-elle conclu.

