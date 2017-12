Julie Delpy : Non loin de Juliette Binoche, elle fait part de sa colère

Le prix de meilleure actrice est revenu à Alexandra Borbély pour son rôle dans On body and soul de Ildikó Enyedi. Le film français de Robin Campillo, 120 battements par minute, malheureusement absent des nommés des Golden Globes, a obtenu le prix du meilleur montage. Faute d'amour d'Andrey Zvyagintsev est reparti avec les trophées de meilleurs photographie et musique. Enfin, Loving Vincent de Dorota Kobiela et Hugh Welchman a été sacré meilleur film d'animation.

Sur le tapis rouge de cette manifestation qui met à l'honneur le cinéma européen depuis trente ans, on pouvait croiser l'actrice Nastassja Kinski, son collègue Stellan Skarsgard ou encore le réalisateur Wim Wenders. Les flashs ont plus que crépiter lors de l'arrivée de la star française Juliette Binoche, tandis que Julie Delpy a choisi la tribune des European Film Awards pour lancer un appel pour sa réalisation, My Zoe. En effet, l'actrice, scénariste et réalisatrice, qui a reçu un prix d'honneur pour sa carrière, s'est insurgée lorsqu'elle est venue sur scène, de ne pas pouvoir boucler le financement de son oeuvre. Elle a ensuite précisé à The Hollywood Reporter qu'une société de production qui apportait environ 20% du budget total a brusquement changé de positionnement, sous le seul prétexte qu'elle était une femme et donc "pas suffisamment fiable".