Julie Depardieu a "mis un an" avant d'embrasser son compagnon, Philippe Katerine

Julie Depardieu est une femme comblée qui n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle ressent. De passage au Festival de Luchon pour défendre son téléfilm Le mari de mon mari, l'actrice de 43 ans a profité d'un entretien avec nos confrères de Paris Match pour évoquer sa vie de famille ainsi que le couple qu'elle forme depuis près de sept ans avec Philippe Katerine.

Le duo s'était rencontré en 2010 sur le tournage du film Je suis un no man's land et ne s'est plus quitté depuis. Ensemble, la fille de Gérard Depardieu et l'auteur-compositeur-interprète et comédien de 48 ans ont eu deux enfants, Billy (5 ans) et Alfred (4 ans). Philippe Katerine est également père d'une fille aînée, Edie (23 ans), née d'une précédente relation.

Questionnée sur l'approche de la Saint-Valentin, Julie Depardieu a ainsi expliqué dans un premier temps qu'elle n'était pas du tout "attachée à ce genre d'événement" et qu'elle privilégiait les gestes "spontanés" avec son compagnon. "Avec Philippe, nous n'avons pas besoin de preuves d'amour", a-t-elle confié. Lancée, la comédienne a également affirmé que la plus belle chose qu'elle ait faite par amour était d'avoir "pris [son] temps" avec celui qui est devenu le père de ses enfants. "Nous avons mis plusieurs mois avant de nous embrasser. Il y a eu une vraie période de séduction. Aujourd'hui, cela peut paraître vieux jeu car tout le monde est dans la surconsommation notamment avec les applications de rencontres. En tout, il nous aura fallu près d'un an pour sortir vraiment ensemble et se considérer en couple. Cela a donné plus d'ampleur à notre relation", a-t-elle ajouté.

Se décrivant comme une personne "romantique et même idéaliste", Julie Depardieu assure aujourd'hui être une femme "comblée" qui a eu "la chance d'avoir trouvé la bonne personne". "Je suis plus sereine. Je profite de ma famille, de mes enfants, nous faisons des gâteaux, bref c'est cool !", a-t-elle joyeusement conclu.