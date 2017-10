Julie Depardieu et Marilou Berry sous le charme de petites bêtes à poil

La Fashion Week parisienne a refermé ses portes mardi 3 octobre après une intense semaine de la mode, mais la capitale continue de ronronner, dans ses salles de spectacles, ses musées et ses théâtres. Depuis jeudi 5 octobre, c'est en plein coeur du 4e arrondissement qu'il faut être si, comme Marilou Berry et Julie Depardieu, vous aimez les chats.

Ce soir-là, Royal Canin, expert du chat et du chien, inaugurait un espace éphémère dédié à la culture féline et tout naturellement baptisé Chat !, avec ce point d'exclamation comme métaphore du caractère affirmé et indépendant de ces petites bêtes. L'espace de 175 m² de culture dédiée au chat se situe dans le Marais, au 6 rue des Archives. Du 6 au 20 octobre (sauf les lundis et mardis), Chat ! vous ouvre ses portes et vous invite "à vivre une expérience interactive et divertissante, pour petits et grands". "Cet événement mettra en scène la culture féline sous toutes ses formes : espaces thématiques et culturels, interventions de professionnels, animations, forum..."

Pour son inauguration, celle que l'on retrouvera la 18 octobre, au côté de sa mère Josiane Balasko, dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, Marilou Berry, ainsi que Julie Depardieu ont répondu présentes. Il y a quelques jours, Julie posait avec son joli sourire entre l'humoriste Vincent Dedienne et la chanteuse Jain (révélation 2016 et doublement récompensée aux Victoires 2017) au défilé agnès b. au pavillon Ledoyen, mais c'est avec encore plus de plaisir, qu'hier soir, elle se blottissait contre un beau chat, roux comme ses couettes. Marilou Berry semble plutôt avoir craqué pour un félin gris aux yeux bleus et à l'allure noble.

Parmi les invités réunis par la reine des RP (et compagne du sexy Tomer Sisley), Sandra Zeitoun de Matteis, il fallait compter sur la ravissante Jennifer Ayache (Superbus), l'impeccable Zoé Félix et l'intenable Mademoiselle Agnès, visiblement encore en grande forme après une semaine de défilés parisiens... À noter que l'international français de rugby, Bernard Le Roux, a beau être un grand gaillard d'1,97 mètre pour 116 kilos, il est comme tout le monde : devant une adorable bête à poil, il craque. Le sportif, venu avec sa compagne Marzanne Van Der Merwe, a posé avec un maine coon dans les bras, ces chats aux proportions gigantesques. Il lui fallait bien ça !