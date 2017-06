Julie Depardieu maman : "Moi qui répétais ne pas vouloir d'enfants..."

Après avoir été vue dernièrement dans C'est quoi cette famille ?! de Gabriel Julien-Laferrière, on retrouvera prochainement Julie Depardieu dans Crash Test Aglaé d'Eric Gravel. Un film farfelu et surprenant, à son image. À 44 ans, la fille de Gérard Depardieu semble épanouie, personnellement comme professionnellement, entre le poids de son père, une carrière éclectique et une vie de famille heureuse. Autant de sujets qu'elle évoque dans L'Express Styles (numéro du 28 juin 2017).

Sans fard, elle explique avoir par le passé "répété ne pas vouloir d'enfants" avant de finir par en avoir deux "coup sur coup", Billy (6 ans) et Alfred (4 ans), avec le non moins truculent Philippe Katerine. Avec lui, ils ont "prévu de partir tous les quatre" en vacances cet été. Une maternité dont elle s'est finalement bien accommodée même si, à 44 ans pourtant, Julie Depardieu n'est plus sûre de rien, à l'opposé de la fille "pétrie de certitudes et d'une intolérance excessive" qu'elle fut. "Aujourd'hui, mes certitudes ont volé en éclats. Plus je vieillis et moins je suis sûre de quoi que ce soit", assure la comédienne.

C'est cette même insouciance qui a amené Julie à devenir actrice. Bien que fille d'un iconique comédien, tout n'était pas gagné d'avance. "Gérard ne m'a jamais aidée ou mise sur un projet. Et je ne lui ai jamais rien demandé", assure la "fille de", que son père "voyait 'intello'" alors qu'elle galérait à l'école. Interrogée sur le fait qu'elle appelle son papa "Gérard" durant l'interview, elle répond : "Parce que Gérard n'appartient pas plus à moi qu'aux autres, c'est un mec public", souligne l'actrice, qui évoque "une référence tellement écrasante". Et de rajouter : "On a connu des moments d'incompréhension lui et moi. Normal entre père et fille, non ? Aujourd'hui, ça va mieux."

Crash Test Aglaé, en salles le 2 août.