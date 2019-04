Julie Depardieu se fait voler son scooter : La star étourdie mais... chanceuse !

Dans son malheur, Julie Depardieu a eu de la chance ! En laissant sa tablette dans le top case, elle a pu retrouver son scooter volé quelques heures plus tôt...

Le Parisien rapporte cette histoire digne d'une scène de Bridget Jones : l'héroïne, délurée et irrésistible, se gare dans une rue du 15e arrondissement de Paris, mardi 9 avril 2019 dans la matinée, en oubliant les clefs sur le contact... En retournant vers son engin – que son père Gérard affectionne beaucoup d'ailleurs –, elle n'a pu que constater qu'il avait disparu. Les agents de police du commissariat de Beaugrenelle où elle était venue faire sa déposition ont eu l'idée de localiser le véhicule grâce à la tablette qui se trouvait dans le coffre.

"Ces derniers ont alors pu, grâce à la tablette, géolocaliser le deux-roues, quelques mètres plus loin, rue des Périchaux. Ils se sont alors rendus discrètement à l'endroit, ont planqué et... ont vu arriver un jeune prêt à enfourcher le destrier de l'actrice. Les policiers n'ont eu qu'à l'interpeller en flagrant délit, deux heures après le dépôt de plainte, et le ramener en garde à vue. L'indélicat était 'un bon client' du commissariat, très connu des services de police", précise le quotidien. L'auteur du vol, mineur, sera mis en examen devant le juge des enfants.

On imagine avec quelle loufoquerie et poésie le chanteur et acteur Philippe Katerine, son bien-aimé, doit raconter à son entourage la mésaventure qu'a vécue la mère de ses deux garçons Billy, bientôt 8 ans, et Alfred, 6 ans et demi !