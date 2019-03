Julie Depardieu : Son père Gérard adore son amoureux Philippe Katerine

Auréolée de deux César pour son rôle dans La Petite Lili, Julie Depardieu ne brille pas seulement sur le grand écran. L'actrice de 45 ans est aussi une passionnée d'opéra. Elle est ainsi à l'affiche de Jeanne au bûcher (les 29 et 30 mars à l'Opéra de Nice). En interview pour Nice-Matin, l'artiste parle ainsi de son amour pour le chant, mais pas seulement. Elle s'autorise de savoureuses confidences sur ses célèbres proches, son père Gérard Depardieu et son compagnon Philippe Katerine, père de ses deux garçons Billy, bientôt 8 ans, et Alfred, 6 ans et demi.

Son père, Julie Depardieu le dit sans tabou, n'est pas une personne simple à appréhender, malgré tout l'amour qu'il possède en lui. En ce moment, elle trouve qu'il va plutôt bien mais sait qu'il a en lui "une vraie démesure". Le journaliste du quotidien lui demande alors comment il s'entend avec Philippe Katerine, le bien-aimé de Julie connu, pour son côté farfelu et décalé : "Gérard adore Philippe ! Il vient tout le temps chez nous, pour lui. On voit souvent Philippe comme quelqu'un d'excessif, ce que je peux-être moi-même, alors qu'en réalité, il attire les gens. Il 'sait', il 'sent', c'est très rassurant. On peut vraiment s'appuyer sur lui. C'est marrant, non ? Sincèrement, je l'admire beaucoup. Quand il reçoit un César [le 22 février 2019 pour sa prestation dans Le Grand Bain], le discours est immense. (...) Oui, Philippe a la grâce. Alors qu'au début, quand je l'ai rencontré, je me disais : oh lala, ça ne marchera jamais entre nous !"

Et qu'on se le dise, ces deux-là forment un couple tout ce qu'il y a de plus normal, ajoute la comédienne : "On s'autorise un peu de fantaisie, peut-être, mais rien de plus. Philippe est très audacieux. Mais pas difficile à vivre. Je le suis davantage, je pense." Après dix ans, depuis leur coup de foudre sur le tournage de Je suis un No Man's Land, tout roule !