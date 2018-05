Julie Ferrez maman : La coach sportive de Télématin a accouché !

Julie Ferrez, la coach sportive de Télématin (France 2), vient d'accueillir son premier bébé !

C'est sur son compte Instagram que la jolie brune a annoncé l'heureuse nouvelle ce 22 mai 2018 en légende d'une photo où l'on voit la bouche et les petites mains du bébé, une petite fille ! "Coup de foudre au premier regard hier soir... Je suis désolée mais je n'ai pas assez de mots pour vous décrire cette rencontre de ma vie... Elle s'appelle Charlie-Rose... #amourinconditionnel #babygirl #bebe #mum #love #famille", a-t-elle écrit avec bonheur.

Bien entendu, cette annonce a provoqué une vague de félicitations sur le réseau social. "Félicitations Julie !!! Beaucoup de bonheur ;)", "Félicitations, plein de bonheur à vous 3. Elle est déjà aussi jolie que sa maman", "J'ai une petite larmichette au coin de l'oeil c'est si émouvant de voir le magnifique résultat de tous ces mois à suivre ta grossesse", "Quel bonheur ! Merci d'avoir partagé avec nous ces 9 mois, une nouvelle vie commence !", pouvait-on lire dans les commentaires.

Effectivement, Julie Ferrez est une blogueuse active et aucune étape de sa grossesse n'a échappé à sa communauté ! La jolie coach avait par exemple renseigné dans la dernière ligne droite de sa grossesse : "Physiquement, huit mois de grossesse, ce sont 12kg de plus ! C'est lourd, et pas tous les jours facile mais je sais que moins je bouge, plus il est difficile d'aider mon corps (...) A ce stade mon bébé pèse déjà 2,3 kg. Il est assez actif le jour et oh bonheur, dort la nuit. Je sens que nous allons bien nous entendre s'il me garde ce rythme à la sortie !!"