Julie Gayet : Ce défaut qui fait d'elle "une catastrophe ambulante"

Semi-exclusif - Julie Gayet - Madame Figaro, Chopard et UniFrance s'associent pour célébrer le temps du dîner "Cannes French Party" le rayonnement du cinéma français dans le monde sur La terrasse By Albane lors du 70ème festival de Cannes le 18 mai 2017. © Jean Picon/Bestimage Semi-exclusive - No Web - Madame Figaro, Chopard and UniFrance team up to celebrate the dinner "Cannes French Party" on The terrace By Albane during the 70th Cannes Film Festival on May 18, 2017.18/05/2017 - Cannes