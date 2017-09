Julie Gayet "choquée" : "Tout ceci est complètement fou"

Peu après avoir célébré le succès à la Mostra de Venise du film qu'elle a produit, L'Insulte, Julie Gayet a appris l'arrestation de son réalisateur au Liban, Ziad Doueiri. Elle a fait part de son sentiment au Figaro : "Nous sommes tous choqués et dénonçons cette absurdité, qui n'est qu'une intimidation. C'est un prétexte absurde et moyenâgeux qui fait surface la veille de la sortie de son film à Beyrouth", confie la compagne de François Hollande, "scandalisée". "Tout ceci est complètement fou, surtout quand on sait que L'Insulte est un film qui prône la discussion, la paix et l'importance de s'ouvrir", poursuit-elle.

Le réalisateur franco-libanais Ziad Doueiri a été remis en liberté lundi 11 septembre après avoir été entendu par un tribunal militaire au Liban concernant son film précédent, L'Attentat.