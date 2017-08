Julie Gayet dans "Premiers Baisers" : 26 ans après, elle revoit les images

Lundi 28 août, Julie Gayet était l'invitée principale de C à Vous, pour son retour sur France 5, désormais présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Après avoir évoqué François Hollande et son désir de discrétion et de respect après "l'épisode Closer", l'actrice et productrice voit son portrait dressé par le chroniqueur et président du Festival de Cannes Pierre Lescure... qui lui réserve une petite casserole !

En 1991, Julie Gayet n'a pas 20 ans quand elle fait une apparition dans un épisode de Premiers Baisers où on l'a voit gifler trois des personnages masculins principaux qui organisaient un concours de bisous. Malin, Pierre Lescure évoque d'abord les débuts au cinéma de l'actrice dans À la belle étoile puis sa première émission de télévision, Le Cercle de minuit, durant laquelle l'immense Agnès Varda craquera pour elle et lui offrira un rôle dans Les Cent et une nuits de Simon Cinéma qui sera présenté à Cannes en 1994, etc. "Ça, c'est pour le cinéma. Mais il y a eu la télé avant et, déjà, s'amuse Pierre Lescure, ça tape sec !"