Julie Gayet et François Hollande, amoureux rayonnants sur le tapis rouge

Ils s'aiment depuis plusieurs années mais ont choisi la discrétion. Depuis quelques mois, Julie Gayet et François Hollande pourtant s'affichent de plus en plus. Vendredi 26 janvier 2018, le couple a assisté à l'avant-première française d'un film documentaire exceptionnel, signé Stéphanie Gillard, et intitulé The Ride.

The Ride suit une troupe de cavaliers Sioux qui, chaque hiver, "traverse les grandes plaines du Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee", indique le synopsis. "Sur ces terres qui ne leur appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre aux plus jeunes leur culture, ou ce qu'il en reste. Un voyage dans le temps pour reconstruire une identité perdue qui confronte l'Amérique à sa propre histoire." Le documentaire sort le 7 février sur nos écrans après avoir été montré dans divers festivals à travers le monde dont celui de Tribeca à New York. Il a été coproduit par Antoun Sehnaoui avec Julie Gayet et Nadia Turincev, toutes deux présentes à l'avant-première.

Sur le tapis rouge, Julie Gayet a donc pu compter sur le soutien de son compagnon mais aussi sur le plaisir de retrouver Ron His Horse is Thunder, descendant de Sitting Bull. L'arrière-arrière-petit-fils de One Bull, neveu et fils adoptif du mythique chef de tribu Sioux, et son épouse apparaissent dans The Ride. Ron His Horse is Thunder est un activiste, diplômé en droit et science politique, au service de sa tribu, de son éducation (il a dirigé plusieurs universités) et de sa préservation depuis toujours.

L'avant-première a également attiré les esprits curieux de Pierre Richard, Claire Chazal et son meilleur ami Marc-Olivier Fogiel.

Actrice de théâtre comme de cinéma et de télévision (personne n'a oublié son passage jouissif dans Dix pour cent), Julie Gayet est aussi une productrice passionnée. Un de ses bébés est d'ailleurs attendu à la prochaine cérémonie des Oscars : L'insulte, produit par sa société Rouge International et réalisé par le Libanais Ziad Doueiri, est nommé dans la catégorie Meilleur film étranger. Julie Gayet et l'ancien président de la République iront-ils jusqu'à Los Angeles le 4 mars 2018 ?