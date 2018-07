Julie Gayet et François Hollande s'offrent une émouvante "nuit du sud"...

C'est la seconde année que François Hollande participe au festival. La première fois, c'était en 2006 comme le rappellent nos confrères de Nice-Matin a qui il a bien voulu confier quelques mots : "Je sais combien il est difficile d'organiser ce genre de rendez-vous. Je n'oublie pas ce qu'il s'est passé, il y a deux ans à Nice et toutes les conséquences sur les festivals de la région, assure l'ancien président. Nous devons soutenir les festivals, en général et pas seulement les grands. Pour une ville comme Vence : c'est un rayonnement très important au-delà de la région. Les Nuits du Sud, cela permet une animation culturelle, touristique et économique."

Cette édition des Nuits du Sud, dont Téo Saavedra est le directeur artistique depuis sa première édition en 1998, se poursuit avec des concerts les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 3 août. La légende espagnole Luz Casal, que le public Français a découverte en 1991 grâce à la bande originale de Talons Aiguilles (Piensa en mí et Un año de amor), y est attendue ce 26 juillet tandis que Julian Marley (fils de Bob Marley) et Sergent Garcia refermeront cette édition.