Julie Gayet et François Hollande "sortant d'un buisson"... L'étonnante révélation

Dans un ouvrage intitulé Bienvenue Place Beauvau et paru le 23 mars, les trois journalistes, Olivia Recasens, Didier Hassoux et Christophe Labbé, livrent ce qu'ils nomment les "secrets inavouables d'un quinquennat". Parmi ces nombreux secrets cachés, se trouve une étonnante anecdote mettant en scène François Hollande et Julie Gayet.

La scène se déroule trois mois à peine après le fameux scoop de Closer comme quoi le président entretenait une relation extra-conjugale avec l'actrice française Julie Gayet. "Le 6 avril 2014, jour du Marathon de Paris, la voiture du président de la République est bloquée Porte d'Auteuil", racontent les trois journalistes, révélant que pour éviter une attente trop longue – et un danger potentiel – au chef de l'État, l'un des membres de son personnel a décidé de contacter la préfecture de police de Paris pour fluidifier rapidement la circulation.

Au QG de la Direction des routes île-de-France (DiRIF), les fonctionnaires en poste vont alors se trouver face à une étonnante scène. Ces derniers qui "veillent en permanence sur les 5 000 caméras vidéo de la police parisienne" vont alors voir apparaître "en grand format (...) sortant d'un buisson, François Hollande et... une jeune femme que le président va ensuite prendre en photo avec son iPhone". Hallucinant.

Pour éviter que la vidéo ne fuite, une copie est "mise à l'abri dans le coffre-fort" du directeur de cabinet du préfet de police. Personne n'en entendra jamais parler, sauf dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, à savoir Place Beauvau.

Les auteurs ajou­tent alors que ce fameux dimanche 6 avril, "François Hollande et Julie Gayet se rendent à la Lanterne, l'ancien pavillon de chasse du château de Versailles, deve­­nue rési­dence secon­­daire des prési­­dents depuis Sarkozy." Des photos du couple en famille et avec des amis ont été publiées dans la presse people ce dimanche-là.

L'iden­tité de la "jeune femme" du buis­son était donc facile à déduire, reste à savoir ce que faisait les deux tourtereaux derrière ce buis­son...