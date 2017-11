Julie Gayet et Marie Gillain : Marraine et présidente radieuses et complices

Toutes deux passionnées de cinéma, Julie Gayet et Marie Gillain ne pouvaient pas manquer le rendez-vous du Paris Courts Devant, pour son édition 2017 ! La première est la marraine de cette manifestation dédiée aux courts métrages. La seconde, qu'on retrouvera prochainement dans la série Souviens-toi de M6, est la présidente du jury. La comédienne belge qui a été révélée au public en 1991 dans Mon père, ce héros a su s'imposer au fil des années et reviendra l'an prochain dans le rôle principale de la série Speakrine sur France 2. A ses côtés comme jurés, elle peut compter sur l'acteur, auteur et metteur en scène Simon Abkarian, la réalisatrice Mona Achache, le comédien Abel Jafri, le producteur Antoine Rein et la comédienne Coralie Russier.

La compétition de Paris Courts Devant est composée, comme son titre l'indique, de courts métrages. Mais les festivaliers peuvent également découvrir des séries digitales et des fiction en VR (Réalité virtuelle). Des oeuvres qui viennent de 35 pays différents. Le festival, qui se déroule du 16 au 21 novembre, propose 60 séances et événement avec des fictions, documentaires, animation, séries...

L'infatigable Julie Gayet est donc plus que jamais présente pour les arts ! C'est dans les colonnes du Progrès de Lyon en octobre que l'actrice et productrice, mère de deux garçons adolescents, s'est confié, démentant l'idée qu'elle recommence à exister professionnellement depuis la fin du mandat de son compagnon François Hollande : "Je n'ai jamais cessé d'exister. J'ai produit des films comme Grave, j'ai joué dans la série Dix pour cent. Je viens juste de jouer au théâtre, grâce à Claudia Stavisky, dans Rabbit Hole aux Célestins à Lyon. Elle a eu le courage de me mettre en scène. Voilà vingt ans que je n'étais pas montée sur les planches. J'avais arrêté parce que j'ai eu des enfants, j'ai créé ma société de production. Plus j'ai repoussé et plus c'était dur. C'était un challenge. J'aime cette idée de me remettre en question. Il y aura une tournée de la pièce à l'automne prochain."