Julie Gayet fait la grimace devant Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic

Après le succès d'Une chance de trop, TF1 et Harlan Coben poursuivent leur idylle. La chaîne a produit une nouvelle adaptation d'un roman à succès de l'écrivain, Juste un regard. Et pour le coup, les petits plats ont été mis dans les grands, côté distribution. Le 11 mai était ainsi organisée une avant-première au cinéma Gaumont Champs-Elysées Marignan où une large partie de l'équipe de la série longue de six épisodes a répondu présente.

Il y avait bien évidemment la muse de Juste un regard, la toujours divine Virginie Ledoyen. Plus rare sur les écrans, l'actrice a accepté le rôle principal de cette série dans laquelle elle donne notamment la réplique à Thierry Neuvic. Au côté de ce dernier devant les photographes, elle a aussi pu assister au show de Julie Gayet, l'autre star du show, avec l'écrivain américain. Entre grimaces de frayeur et gestes tendres, l'actrice et productrice a dynamité le tapis rouge, sur lequel on a également croisé des "fils de" talentueux, Arthur Jugnot et Charlotte Gaccio, mais aussi Michaël Abiteboul, Pauline Lefèvre, Antoine Duléry, Julie de Bona, Charlotte des Georges, Loup-Denis Elion ainsi que l'ex-ministre Fleur Pellerin.

L'histoire de Juste un regard : Si toute votre vie n'était qu'un mensonge ? Si l'homme que vous avez épousé quinze ans plus tôt n'est en fait pas celui que vous croyez ? Pour Eva Beaufils, il a suffi d'un regard sur une vieille photo pour que son univers bascule... Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n'a alors plus qu'un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n'est qu'au bout de ce voyage qu'elle trouvera réponse à sa question... L'amour est-il plus fort que le mensonge ?