Julie Gayet : Fillette malicieuse sur une photo d'enfance avec sa famille

Très active sur Instagram, Julie Gayet a profité d'un moment de nostalgie pour poster une sublime photo d'enfance, un portrait de famille capturé au côté des siens.

Lundi 17 septembre 2018, l'actrice et productrice française a dévoilé un cliché en noir et blanc où elle est à peine âgée de 5 ou 6 ans. Fillette malicieuse et rieuse, la compagne de François Hollande prend la pose avec son père, Brice Gayet, et ses frères Jean-Brice et Erwan. Leur mère, Annie, se tient derrière eux. Heureux et complice, le clan Gayet se trouve dans le jardin de la propriété familiale, comme à l'issue d'une parenthèse jardinage, le père de la fratrie tenant une pelle sous son bras. "Retrouver une photo de famille avec mes frères et mes parents et se souvenir de ce moment exactement...", a légendé Julie Gayet.