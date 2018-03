Julie Gayet : "François aime que les femmes de sa vie soient libres, fortes..."

Artiste discrète, Julie Gayet sait se mettre dans la lumière lorsqu'il s'agit de défendre des oeuvres auxquelles elle tient. Elle n'a ainsi pas hésité à traverser l'Atlantique pour accompagner deux de ses productions aux Oscars, L'Insulte du Libanais Ziad Doueiri (nommé dans la catégorie meilleur film en langue étrangère) et Visages Villages d'Agnès Varda et JR (en lice pour le prix du documentaire). Pas de trophée au final, mais une aventure humaine dont elle semble ravie. Celle qui a fait face au scandale de la révélation de sa liaison avec François Hollande en 2014 a accepté de se confier à Paris Match dont elle fait la couverture ce 8 mars, journée consacrée aux droits des femmes pour sensibiliser l'opinion sur ce vaste sujet : "Outre son engagement contre les violences sexuelles, elle se bat pour que l'endométriose soit une maladie mieux connue du grand public, milite pour l'accès aux soins des femmes précaires ou pour l'entrepreneuriat féminin", écrit le magazine.

Petite-fille de résistant, fille d'un professeur de chirurgie qui a travaillé sur la loi de bioéthique en 1992, Julie Gayet est une femme déterminée qui a soif d'apprendre, de rencontres et de combats. Elle a donc le profil parfait de celles qui peuvent conquérir le coeur de l'ancien président de la République, ex-compagnon de personnalités qui ne laissent personne indifférent (la journaliste Valérie Trierweiler et la femme politique Ségolène Royal, mère de ses quatre enfants) : "François aime que les femmes de sa vie soient libres, fortes et indépendantes", confie Julie Gayet dans Paris Match.

Le couple s'épanouit ensemble installé dans un appartement du 20e arrondissement de Paris, mais donc aussi séparément et c'est ainsi qu'elle n'est pas allée aux Oscars avec lui, même s'il était à ses côtés, dans la lumière, pour l'avant-première de The Ride en janvier dernier à Paris. À l'insistant Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, elle avait répondu avec le sourire mais fermement : "Non. Je ne serai pas accompagnée. C'est vrai que chacun son métier, chacun son monde et on respecte ça. Et même si on est très liés, côte à côte, non non, je serai seule." La recette de leur bonheur amoureux qui dure depuis plus de quatre ans.