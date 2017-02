Julie Gayet : L'actrice et productrice prépare activement ses "noces"...

Julie Gayet est sur tous les fronts. Lundi 20 février, l'actrice et productrice de 44 ans était à l'hôtel Four Seasons George V, à Paris, pour assister au traditionnel dîner des producteurs suivi de la remise du prix Daniel Toscan du Plantier, qui a été décerné à Éric et Nicolas Altmayer pour leur société Mandarin Cinéma. Un événement incontournable organisé chaque année en marge de la cérémonie des César, qui aura lieu vendredi 24 février.

À lire aussi Audrina Patridge enceinte : La star de The Hills prépare activement son mariage

Très chic et rayonnante, la compagne du président François Hollande avait opté pour un top noir, une jupe grise et un long manteau marine. Sur place, elle a retrouvé la compagnie de son amie et collègue Elisa Soussan, qui produit avec elle le prochain long métrage de Serge Hazanavicius, Tout-là haut, dont la sortie est prévue en fin d'année. Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier et Bérénice Béjo s'y donneront entre autres la réplique.

Par ailleurs, il a été confirmé que Julie Gayet assurerait la mise en scène du prochain titre du Festival Opéra, Les Noces de Figaro, qui sera donné en juin prochain dans le domaine de Sceaux, comme l'a annoncé l'organisateur lundi selon l'AFP. Elle sera assistée de Kên Higelin (45 ans), fils de Jacques. Les décors seront signés Ghislaine Herbera et les costumes Sara Roces Buelga. Anne Gravoin, l'épouse de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, assurera la direction musicale avec le chef d'orchestre Yannis Pouspourikas. La 17e édition d'Opéra en plein air débutera les 16 et 17 juin dans les Hauts-de-Seine avant de se poursuivre au château du Champ de Bataille en Normandie le 24 juin, puis le 30 Juin au château de Vincennes, le 13 Juillet à Carcassonne, les 1er et 2 septembre au château de Haroué en Lorraine et les 7, 8 et 9 septembre aux Invalides à Paris.