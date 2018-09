Julie Gayet : Le surnom qu'elle donne à François Hollande lâché par un collègue

En 2014, Julie Gayet était la partenaire de jeu de Stéphane Freiss dans la fiction de France 2 intitulée Ça va passer, mais quand ?, comédie dans laquelle ils interprétaient un couple. Le tournage avait eu lieu quelques mois plus tôt, en 2013, lorsque la liaison de l'actrice avec François Hollande était encore méconnue du public. Invité samedi 2 septembre 2018 dans l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché, Stéphane Freiss a glissé une anecdote au sujet sa partenaire, en couple avec l'ancien président depuis plusieurs années maintenant...

A l'affiche de la pièce de Florian Zeller Le fils, l'acteur de 57 ans a en effet révélé le surnom donné par Julie Gayet à François Hollande. C'est lorsqu'il tournait avec la comédienne que Stéphane Freiss a compris qu'elle avait un compagnon, bien qu'il ignorait tout de son identité. "Je voyais son téléphone qui sonnait souvent, je voyais 'Mon amoureux', je ne savais pas que c'était lui", a déclaré Stéphane Freiss.

Laurent Ruquier a réagi : "Ah, le code c'était 'Mon amoureux' ? C'est génial !", a répliqué l'animateur. "Je lui disais : 'Tu peux pas dire à ton amoureux qu'on est en train de tourner ?', mais je ne savais pas que je parlais du président de la République", a ajouté Stéphane Freiss.

Après des semaines de rumeurs, la romance de Julie Gayet et François Hollande avait finalement été exposée dans la presse en janvier 2014. Restés très discrets pendant trois années, la comédienne et l'homme politique ont progressivement fait leur entrée dans la lumière, multipliant les sorties publiques. Pas plus tard que ce week-end, ils sont de nouveau réapparus en Normandie pour une séance de dédicaces.