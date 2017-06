Julie Gayet : Légère et radieuse à Roland-Garros, elle ne passe pas inaperçue...

Julie Gayet réapparaît dans la sphère publique, toujours aussi rayonnante et disponible avec ceux qui croisent sa route.

Lundi, celle qui vient de célébrer son 45e anniversaire (elle est née le 3 juin) a ainsi été aperçue à son arrivée dans les allées du Village Roland-Garros. Vêtue d'un pantalon sombre et d'un top écru qui laissait deviner ses formes, l'actrice et productrice française a été apostrophée par de nombreux passants et photographes. Borsalino entre les mains et parées de ses lunettes de soleil, elle a volontiers pris quelques secondes de son temps pour saluer un admirateur et prendre un selfie à ses côtés avant de poursuivre son chemin.

Après avoir été vue fin mai au Festival de Cannes, où le film d'Agnès Varda et de JR qu'elle produit, Visages Villages, a remporté l'Œil d'or du meilleur documentaire, Julie Gayet poursuit aujourd'hui la préparation de ses multiples projets. Ces derniers jours, elle a notamment été très accaparée par les répétitions du prochain titre du festival Opéra en plein air, Les Noces de Figaro, dont elle assure la mise en scène et dont les représentations débuteront le 16 juin au parc de Sceaux.