Julie Gayet : Pourquoi elle n'était pas présente au mariage de Thomas Hollande

C'était une grande journée de fête et d'émotion menée par deux magnifiques cérémonies. Samedi 8 septembre 2018, Thomas Hollande (33 ans), fils aîné de François Hollande et de son ex-compagne Ségolène Royal, a épousé celle qui partage sa vie depuis deux ans, la journaliste sportive Émilie Broussouloux (27 ans).

Après une union civile organisée en milieu d'après-midi à la mairie de Meyssac, en Corrèze (département d'origine de la mariée, née à Brive-la-Gaillarde, qui se trouve être la terre d'élection de son beau-père), Émilie et Thomas Hollande ont été rejoints par leurs proches une heure plus tard pour la cérémonie religieuse. Devant les photographes, les tourtereaux ont ensuite joyeusement pris la pose au côté de leurs parents respectifs, non loin des membres de leurs familles au complet. Car oui, tout le monde était là. Tout le monde, excepté une célèbre tête blonde...

Comme de nombreux observateurs l'ont remarqué, Julie Gayet manquait à l'appel. La compagne de longue date de François Hollande, qui était d'ailleurs à ses côtés tout au long de l'été pour sa tournée de dédicaces, a manqué le mariage de son beau-fils pour "des raisons professionnelles", comme l'a confié l'entourage de l'ex-président au magazine Closer.

Sur Instagram, l'actrice et productrice de 46 ans a confirmé qu'elle se trouvait effectivement à Paris pour la projection d'un film produit par sa société Rouge international. Un événement important auquel elle a absolument tenu à assister. "Ce matin, c'était la projection du premier film de Dinara Droukarova. Une réalisatrice est née... Fière de l'avoir vue naître", a-t-elle écrit. De quoi mettre fin aux éventuelles rumeurs...