Julie Gayet : Pourquoi elle s'est tue lorsque François Hollande était président

De retour au cinéma au côté de Kad Merad dans la comédie Le Gendre de ma vie (sortie le 19 décembre), Julie Gayet s'offre cette semaine la couverture du ELLE auquel elle accorde un rare entretien pour évoquer sa carrière mais aussi sa vie privée. Dans les kiosques dès vendredi 14 décembre 2018, le magazine a publié sur son site un avant-goût de cette interview.

Comédienne mais aussi productrice avec sa société Rouge Internationale, l'actrice de 46 ans "fourmille de projets et entend garder cette liberté chérie qu'elle eut tant de mal à protéger ces dernières années", écrit ELLE. Ici, il est évidemment référence à la relation très médiatique de Julie Gayet et François Hollande, qui avait été révélée pour la première fois en 2014 lorsque l'ex-président était encore à l'Elysée et officiellement en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler. Durant de longs mois, cette histoire d'amour a été commentée, décortiquée, analysée, questionnée. De nombreuses rumeurs ont secoué et alimenté la presse, sans que les principaux intéressés n'y réagissent, désireux de protéger leur vie intime. Il aura fallu attendre la fin du mandat de François Hollande, en 2017, pour que le couple sorte progressivement de l'ombre.

Beaucoup de choses fausses ont été dites et écrites !

Si elle a gardé le silence aussi longtemps, c'est donc aussi et surtout parce que Julie Gayet est une femme libre qui tenait à préserver son indépendance. Et elle y tient toujours. "J'ai essayé, durant toute la période où François était à l'Elysée, de tenir mon cap : exercer mes métiers de productrice et d'actrice. (...) J'ai été pleinement dans le cinéma. J'ai refusé de prendre un rôle officiel à l'Elysée", a-t-elle confié. Maintenant que son compagnon a quitté la vie politique, les choses sont plus simples. Pro de l'auto-dérision, Julie Gayet avait même fameusement adressé un clin d'oeil à sa relation dans un épisode de Dix pour cent face à JoeyStarr. "Quand j'ai compris que cela avait fait rire aussi les gens, cela m'a soulagée", a-t-elle admis. Pour autant, elle tient à rester vigilante, ce qui explique aussi sa pudeur. "Beaucoup de choses fausses ont été dites et écrites ! Tout et n'importe quoi à vrai dire. J'avais décidé de garder le silence pendant tout le temps où François était à l'Elysée, ce qui n'a pas empêché les magazines de parler à ma place ou de faire des couvertures sur moi sans mon accord", a-t-elle ajouté.

