Julie Gayet rayonnante et Anne Gravoin: Au top pour des "Noces" spectaculaires

Julie Gayet et Anne Gravoin collaborent ensemble. Les compagnes respectives de François Hollande et Manuel Valls sont les têtes d'affiche de la 17e édition de l'Opéra de plein air qui a débuté ce 16 juin dans le parc de Sceaux.

L'actrice et productrice Julie Gayet était à la mise en scène du spectacle, une adaptation lyrique et romantique des Noces de Figaro, l'épouse de l'ex-premier ministre se trouvait dans l'orchestre, en tant que premier violon et directrice. "La seule chose qui m'intéresse, c'est l'artiste qu'elle est. Le reste, je ne sais pas de quoi vous parlez", avait assuré Anne Gravoin, questionnée sur sa collaboration avec l'actuelle compagne de l'ancien président de la République. La violoniste est habituée du genre, puisqu'elle participe depuis 11 ans à l'Opéra de plein air de Sceaux.

Et c'est main dans la main que les deux artistes ont été acclamées à la fin de ces spectaculaires Noces de Figaro. Entourées de Kên Higelin (fils de Jacques Higelin, ancien petit ami de Romane Bohringer et co-metteur en scène), Yannis Pouspourikas (direction musicale), Benjamin Patou (producteur) et Tristan Duval (maire de Cabourg et directeur Opéra en Plein Air), Julie Gayet et Anne Gravoin ont savouré ce moment d'osmose avec le public.

Pour Julie Gayet, dont c'est une première dans ce rôle, c'est la conclusion de six mois de travail intense pour adapter ce classique de Mozart. Le prochain rendez-vous est donné à Neubourg, au Champ de Bataille le samedi 24 juin à 21h, avant un passage par Vincennes le 30 juin, Carcassonne le 13 juillet, Haroué les 1er et 2 septembre et enfin trois représentations dans la Cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides les 7, 8 et 9 septembre.